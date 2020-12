Roma | sfrattata famiglia con bimba di 5 anni Il Comune | ‘Nei centri di accoglienza non c’è posto’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 31 dicembre scade il blocco degli sfratti previsto nel Decreto Rilancio, eppure l’ennesimaè stata mandata via dall’abitazione n cui vivevano. Il 30 novembre unatunisina composta dai genitori e da una bambina di 5sono stati sfrattati. Dalla Sala operativa deldiè arrivata però una sola risposta: neidie nelle case famiglie “non c’è posto“. Leggi anche: Torna il Bonus spesa: ecco come richiederlo e a chi spetta Il padre ha perso il lavoro a causa dell’emergenza coronavirus e negli ultimi mesi ha faticato a sostenere la. Lo sfratto è arrivato dalle minacce dei proprietari, che fino a qualche giorno prima prendevano i loro soldi a nero. Se non fosse stato per i volontari di Nonna ...