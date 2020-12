Roma, nuova protesta degli studenti: occupata una vecchia stazione (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si sono dati appuntamento dietro viale Trastevere, a due passi dalla sede de il manifesto, e hanno occupato uno stabile abbandonato di proprietà di Ferrovie dello Stato. Alcune decine di studenti dei collettivi di 20 istituti Romani (tra gli altri: Virgilio, Tasso, Righi, Mamiani, Morgagni, Darwin), insieme a quelli del Fronte della Gioventù Comunista, hanno protestato così contro la gestione della scuola che il governo porta avanti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Dentro hanno acceso fumogeni e fuochi d’artificio, per segnalare l’ennesimo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si sono dati appuntamento dietro viale Trastevere, a due passi dalla sede de il manifesto, e hanno occupato uno stabile abbandonato di proprietà di Ferrovie dello Stato. Alcune decine didei collettivi di 20 istitutini (tra gli altri: Virgilio, Tasso, Righi, Mamiani, Morgagni, Darwin), insieme a quelli del Fronte della Gioventù Comunista, hannoto così contro la gestione della scuola che il governo porta avanti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Dentro hanno acceso fumogeni e fuochi d’artificio, per segnalare l’ennesimo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuova Roma, nuova protesta degli studenti: occupata una vecchia stazione Il Manifesto Coronavirus, Conte “Dobbiamo scongiurare la terza ondata a gennaio”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo previsto ulteriori restrizioni ... Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sul nuovo Dpcm, che introduce ...

Nuovo Dpcm, Conte: «Spostamenti tra regioni vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio»

(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre Conte: “Spostamenti tra regioni vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio” “Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da ...

