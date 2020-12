Roma Metropolitane | scontro con i sindacati | “Azienda verso il fallimento” Altro mercoledì nero per i trasporti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ètrae l’azienda, la municipalizzata incaricata di progettare nuove linee e ammodernare quelle esistenti, già in liquidazione da un anno. L’azienda infatti è stata oggetto di un secondo pignoramento per un valore complessivo di 17 milioni di euro. Una somma “che mette a repentaglio salari, posti di lavoro e perfino l’esistenza stessa dell’azienda – scrivono in una nota Cgil e Filt Cgile Lazio – che scivolail fallimento“. I lavoratori devono ancora percepire lo stipendio di novembre, dicembre e tredicesimo sono fortemente a rischio mentre i rappresentanti dei lavoratori sono sul piede di guerra e invocano una mobilitazione “dopo un anno – si legge nella nota – in cui abbiamo chiesto di approvare bilanci e di discutere un piano ...