Roma Metropolitane è salva | Raggi paga i debiti e ricapitalizza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Come un’araba fenice Roma Metropolitane risorge ancora. In una drammatica riunione durata due giorni, iniziata ieri sera alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e conclusasi poche ore fa, il Campidoglio ha deciso di salvare nuovamente la sua partecipata, affossata da debiti pari a poco meno di 40 milioni, dovuti prevalentemente ad alcune sentenze che le imponevano una serie di pagamenti a favore di ditte private legate agli appalti di linea C, linea B1 e di alcuni corridoi della mobilita’.