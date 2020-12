Roma-Latina, il progetto in stand by mentre la Pontina è disastrata (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il progetto ha ormai ha superato la fatidica soglia dei 18 anni, ma per quanto riguarda la maturità ci sarà ancora da aspettare. Perché l’autostrada Roma-Latina è un qualcosa che, nell’immaginario collettivo, assume sempre più i connotati della tela di Penelope. Un disegno continuamente fatto e disfatto senza mai vedere la luce. Nel frattempo la via Pontina, e anche questa non è una novità, resta l’unico e quasi impraticabile collegamento fra Roma e Latina. Il manto stradale è ridotto ai minimi termini, e gli incidenti stradali, dei quali l’ultimo, gravissimo, lo scorso martedì, quasi non fanno più notizia. Dalla Pontina alla Roma-Latina: a che punto è il progetto, quando apre il cantiere, quando sarà pronta La ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilha ormai ha superato la fatidica soglia dei 18 anni, ma per quanto riguarda la maturità ci sarà ancora da aspettare. Perché l’autostradaè un qualcosa che, nell’immaginario collettivo, assume sempre più i connotati della tela di Penelope. Un disegno continuamente fatto e disfatto senza mai vedere la luce. Nel frattempo la via, e anche questa non è una novità, resta l’unico e quasi impraticabile collegamento fra. Il manto stradale è ridotto ai minimi termini, e gli incidenti stradali, dei quali l’ultimo, gravissimo, lo scorso martedì, quasi non fanno più notizia. Dallaalla: a che punto è il, quando apre il cantiere, quando sarà pronta La ...

