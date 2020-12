Roma, il ‘business’ degli usurai durante il lockdown: 7 arresti, tutti i dettagli (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il lockdown non ha fermato l’ “attività” degli usurai. Tutto il contrario. Tra il marzo 2019 ed il giugno 2020 i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno documentato l’esistenza di diversi prestiti concessi a cittadini in difficoltà economiche, con un tasso usurario tra il 150% ed il 500% su base annua. E’ per questo che dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone l’arresto per 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di usura continuata in concorso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti in concorso, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilnon ha fermato l’ “attività”. Tutto il contrario. Tra il marzo 2019 ed il giugno 2020 i Carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno documentato l’esistenza di diversi prestiti concessi a cittadini in difficoltà economiche, con un tasso usurario tra il 150% ed il 500% su base annua. E’ per questo che dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale distanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone l’arresto per 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di usura continuata in concorso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti in concorso, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di ...

CorriereCitta : Roma, il ‘business’ degli usurai durante il lockdown: 7 arresti, tutti i dettagli - UmbertoPlacci : Il business delle batterie auto, saccheggiate dai rom al centro Ama e smaltite al centro autorizzato - Mania48Mania53 : RT @il_cupo: Il direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito esplode contro gli esperti di Covid: 'Troppa gente si fa pagare per andare in… - RitaamariaB : RT @il_cupo: Il direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito esplode contro gli esperti di Covid: 'Troppa gente si fa pagare per andare in… - Penultimo6 : RT @il_cupo: Il direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito esplode contro gli esperti di Covid: 'Troppa gente si fa pagare per andare in… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ‘business’ SKS365 sbarca sul mercato dei servizi a valore aggiunto con PlanetPay365 Fortune Italia