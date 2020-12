Roma | grosso guasto e un’intera zona del III municipio senza corrente da 13 ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 3 dicembre 2020)sulla linea elettrica in unadel III. E non sarebbe neanche la prima volta. Tanti i disagi, in particolar modo in via della Verna, via Monte Velino e via Monte Berico, tutte e tre a pochi chilometri di distanza dalla sede deldi Piazza Sempione. Intere famiglie in difficoltà che da ben 13 ore sonoluce eun generatore di emergenza, che andrebbe quanto meno a risolvere temporaneamente la situazione. su Il Corriere della Città.