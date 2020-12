Roma, Fonseca: «Dobbiamo vincere per chiudere al primo posto» (Di giovedì 3 dicembre 2020) vincere per ottenere il primo posto nel girone di Europa League. E’ questo l’obiettivo principale del tecnico della Roma Paulo Fonseca Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai canali social ufficiale dei giallorossi presentando la sfida di questa sera contro lo Young Boys. Napoli – «La partita con il Napoli è finita nel momento in cui abbiamo fatto l’analisi video. Ora pensiamo alla sfida con lo Young Boys. Una partita difficile ma che vogliamo vincere per prenderci il primo posto». Infortuni – «Mancini ha ancora un piccolo problema ma le sue condizioni non sono peggiorate. Veretout non ha lesioni ma sente ancora dei fastidi. Vediamo cosa succederà». Difesa – «Abbiamo dei problemi con i difensori centrali. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020)per ottenere ilnel girone di Europa League. E’ questo l’obiettivo principale del tecnico dellaPauloIl tecnico dellaPauloha parlato ai canali social ufficiale dei giallorossi presentando la sfida di questa sera contro lo Young Boys. Napoli – «La partita con il Napoli è finita nel momento in cui abbiamo fatto l’analisi video. Ora pensiamo alla sfida con lo Young Boys. Una partita difficile ma che vogliamoper prenderci il». Infortuni – «Mancini ha ancora un piccolo problema ma le sue condizioni non sono peggiorate. Veretout non ha lesioni ma sente ancora dei fastidi. Vediamo cosa succederà». Difesa – «Abbiamo dei problemi con i difensori centrali. ...

