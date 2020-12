Roma | donna di 58 anni muore travolta da un' auto a Tor Bella Monaca

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Unaè morta investita stamattina in viale Duilio Cambellott i all'incrocio Via di Tor, alla periferia di. Sul posto la polizia locale del Gruppo Torri. La vittima è una 58enne ...

zazoomblog : Roma donna di 58 anni muore travolta da unauto - #donna #muore #travolta #unauto - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Roma, travolta da auto: muore donna - SkyTG24 : Roma, travolta da auto: muore donna - leggoit : Roma, donna muore travolta da un'auto - canale_tg : TG CANALE ANDREA BERNARDINI ATER DI ROMA LASCIA AL FREDDO GLI INQUILINI DI MONTEVERDE DI VIA DONNA OLIMPIA -

Ultime Notizie dalla rete : Roma donna

Oggi incontriamo Serena Benedetta D’Anna in arte Benedetta, giovane modella dallo sguardo intenso e dalla personalità forte ha tutte le carte in regola per diventare famosa. Quarant’anni, tipica belle ...Zalcetti, di Marina di Pietrasanta, nel 1991 fu la prima a diventare arbitra nel campionato esordienti al Basalari ...