Roma: Crimi, 'da Raggi fatti e azioni concreti, grazie Virginia' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sicurezza, legalità, attenzione ai diritti degli ultimi e dei più deboli, fermezza contro gli interessi di chi specula. grazie, Virginia, per il grande lavoro che ogni giorno svolgi per la nostra Capitale e per tutti i cittadini. A Roma rispondiamo con fatti e azioni concrete. E i fatti sono questi". Così il capo politico del M5S Vito Crimi, postando su Facebook le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha risposto via social a Matteo Salvini, che, nei giorni scorsi, l'aveva definita 'scema' e 'poverina'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020), 3 dic. (Adnkronos) - "Sicurezza, legalità, attenzione ai diritti degli ultimi e dei più deboli, fermezza contro gli interessi di chi specula., per il grande lavoro che ogni giorno svolgi per la nostra Capitale e per tutti i cittadini. Arispondiamo conconcrete. E isono questi". Così il capo politico del M5S Vito, postando su Facebook le parole della sindaca di, che ha risposto via social a Matteo Salvini, che, nei giorni scorsi, l'aveva definita 'scema' e 'poverina'.

TV7Benevento : Roma: Crimi, 'da Raggi fatti e azioni concreti, grazie Virginia'... - gelonet75 : @luigidimaio Nel mentre il neopiddino #crimi ci accompagna gentilmente alle porte di Via Sant'Andrea delle Fratte 1… - nio_fivestars : @FabGiagnoni @GianniMagini @vitocrimi @Mov5Stelle Non so, forse a Roma siete abituati ad altri climi. Quindi ritien… - FanariNella : RT @guado77: @borghi_claudio @Mov5Stelle @vitocrimi MES: MANIERO (M5S), 'TEMO CRIMI NON FOSSE PRESENTE A AUDIZIONE GUALTIERI' = Roma, 30 no… - divorex82 : RT @guado77: COMBATTERE !!! MES: MANIERO (M5S), 'TEMO CRIMI NON FOSSE PRESENTE A AUDIZIONE GUALTIERI' = Roma, 30 nov. (Adnkronos) - 'Temo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Crimi Roma: Crimi, 'da Raggi fatti e azioni concreti, grazie Virginia' OlbiaNotizie Roma: Crimi, 'da Raggi fatti e azioni concreti, grazie Virginia'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sicurezza, legalità, attenzione ai diritti degli ultimi e dei più deboli, fermezza contro gli interessi di chi specula. Grazie, Virginia, per il grande lavoro che ogni gior ...

Mes, il no dei ribelli M5S il governo senza numeri

IL RETROSCENAROMA Se non fosse per il dibattito sui dpcm pandemici, che tutto avvolge in una fitta nebbia, la frattura sancita ieri da una settantina di parlamentari del M5S mostrerebbe con ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sicurezza, legalità, attenzione ai diritti degli ultimi e dei più deboli, fermezza contro gli interessi di chi specula. Grazie, Virginia, per il grande lavoro che ogni gior ...IL RETROSCENAROMA Se non fosse per il dibattito sui dpcm pandemici, che tutto avvolge in una fitta nebbia, la frattura sancita ieri da una settantina di parlamentari del M5S mostrerebbe con ...