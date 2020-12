Roberto Burioni: "Disponibile a farmi vaccinare il giorno dopo l’approvazione del vaccino. Per primo” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Siccome qualcuno mi mette nella lista delle ‘persone che non si vaccinerebbero’, chiarisco pubblicamente che sono Disponibile a farmi vaccinare il giorno dopo l’approvazione del vaccino. Per primo”. Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, da sempre molto attivo sui social con una missione partita proprio dai vaccini e dalla condivisione di informazione scientifiche sulle iniezioni scudo, chiarisce la sua posizione riguardo a quello contro Covid-19. Immediata la pioggia di commenti a sostegno delle parole del professore dell’università Vita-Salute San Raffaele. E c’è chi fa notare che complottisti e no-vax sarebbero capaci di negare qualsiasi cosa. “L’hanno già fatto quando mi sono vaccinato contro l’influenza - ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Siccome qualcuno mi mette nella lista delle ‘persone che non si vaccinerebbero’, chiarisco pubblicamente che sonoildel. Per. Così su Twitter il virologo, da sempre molto attivo sui social con una missione partita proprio dai vaccini e dalla condivisione di informazione scientifiche sulle iniezioni scudo, chiarisce la sua posizione riguardo a quello contro Covid-19. Immediata la pioggia di commenti a sostegno delle parole del professore dell’università Vita-Salute San Raffaele. E c’è chi fa notare che complottisti e no-vax sarebbero capaci di negare qualsiasi cosa. “L’hanno già fatto quando mi sono vaccinato contro l’influenza - ...

“Siccome qualcuno mi mette nella lista delle ‘persone che non si vaccinerebbero’, chiarisco pubblicamente che sono disponibile a farmi vaccinare il giorno dopo l’approvazione del vaccino. Per primo”.

