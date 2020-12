Rimedi naturali per il mal di testa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chi non ha mai sofferto di mal di testa? Che siano attacchi episodici o cefalea cronica (appena riconosciuta come malattia sociale), esistono rimedi naturali che possono aiutare a prevenire ed attenuare il dolore. Nella gallery la naturopata ed estetista Annamaria Previati spiega come preparare auto-massaggi e impacchi totalmente naturali. Ma quanto ne sappiamo di questo nemico delle donne? Diffusa soprattutto nella popolazione femminile, la cefalea esiste in moltissime forme, che si dividono in primarie e secondarie. Le primarie non hanno una causa organica e includono le forme più diffuse come emicrania e cefalea tensiva, e la famigerata cefalea a grappolo. Le secondarie, invece hanno una causa organica come sinusiti, traumi cranici, ascessi, meningiti, masse tumorali e aneurismi. Parlando dei casi più frequenti, la cefalia tensiva provoca dolore diffuso a tutta la testa ed è causato principalmente da stress e tensione. L’emicrania, provoca invece un dolore pulsante più localizzato alla metà del cranio. Può avere familiarità e dare anche disturbi parziali della vista, avversione per suoni e luce, e nausea. Entrambe possono essere episodiche, oppure diventare croniche. Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chi non ha mai sofferto di mal di testa? Che siano attacchi episodici o cefalea cronica (appena riconosciuta come malattia sociale), esistono rimedi naturali che possono aiutare a prevenire ed attenuare il dolore. Nella gallery la naturopata ed estetista Annamaria Previati spiega come preparare auto-massaggi e impacchi totalmente naturali. Ma quanto ne sappiamo di questo nemico delle donne? Diffusa soprattutto nella popolazione femminile, la cefalea esiste in moltissime forme, che si dividono in primarie e secondarie. Le primarie non hanno una causa organica e includono le forme più diffuse come emicrania e cefalea tensiva, e la famigerata cefalea a grappolo. Le secondarie, invece hanno una causa organica come sinusiti, traumi cranici, ascessi, meningiti, masse tumorali e aneurismi. Parlando dei casi più frequenti, la cefalia tensiva provoca dolore diffuso a tutta la testa ed è causato principalmente da stress e tensione. L’emicrania, provoca invece un dolore pulsante più localizzato alla metà del cranio. Può avere familiarità e dare anche disturbi parziali della vista, avversione per suoni e luce, e nausea. Entrambe possono essere episodiche, oppure diventare croniche.

Dai massaggi agli oli essenziali, fino agli alimenti. Ecco cosa fare e cosa evitare quando si hanno attacchi di cefalea ...

