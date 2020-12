Riccardo Guarnieri spiazza tutti: perché vuole il ritorno di Ida Platano a UeD (Di giovedì 3 dicembre 2020) Riccardo Guarnieri è da poco tornato nel parterre maschile di Uomini e Donne e se già questo aveva sorpreso il pubblico, ancora con l’amaro in bocca per l’ennesima rottura con Ida Platano, quello che è successo poco dopo è stato ancora più “choc”: il cavaliere di Taranto ha ripreso a frequentare Roberta di Padua, con la quale l’addio era stato decisamente burrascoso. Non sappiamo come si evolverà la frequentazione tra i due protagonisti di UeD, ma in una intervista rilasciata al Magazine del programma Riccardo ha fatto una rivelazione a sorpresa: ha dichiarato che non gli dispiacerebbe affatto se Ida, la sua ex fidanzata, tornasse in studio. Ma andiamo con ordine perché Guarnieri ha anche svelato perché ha deciso di dare un’altra possibilità alla Di Padua. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020)è da poco tornato nel parterre maschile di Uomini e Donne e se già questo aveva sorpreso il pubblico, ancora con l’amaro in bocca per l’ennesima rottura con Ida, quello che è successo poco dopo è stato ancora più “choc”: il cavaliere di Taranto ha ripreso a frequentare Roberta di Padua, con la quale l’addio era stato decisamente burrascoso. Non sappiamo come si evolverà la frequentazione tra i due protagonisti di UeD, ma in una intervista rilasciata al Magazine del programmaha fatto una rivelazione a sorpresa: ha dichiarato che non gli dispiacerebbe affatto se Ida, la sua ex fidanzata, tornasse in studio. Ma andiamo con ordineha anche svelatoha deciso di dare un’altra possibilità alla Di Padua. (Continua ...

