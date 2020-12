Riad pensa a Biden e si riavvicina a Doha

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il primo obiettivo tecnico ma anche simbolico del viaggio di Jared Kushner in Arabia Saudita è stato centrato: il genero del presidente e consigliere della Casa Bianca che muove coi sauditi una diplomazia personale, frutto di un’amicizia con l’erede al trono Mohammed bin Salman, ha ottenuto dal’apertura dello spazio aereo per i voli commerciali che collegheranno Israele e gli Emirati Arabi. Non è poco, se si considera che difficilmente l’Arabia Saudita (con tutto il peso narrativo che la custodia dei luoghi sacri dell’Islam si porta dietro) potrà entrare a far parte degli Accordi di Abramo come fatto da Abu Dhabi e normalizzare così i rapporti con lo stato ebraico. Ma mentre si annunciano altri Paesi in entrata nel club prima dell’uscita dell’amministrazione Trump dall’incarico, certe decisioni saudite come quella sullo spazio aereo confermano simbolicamente ...