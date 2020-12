Ri-Nascita Italia | la convention per rilanciare il Paese raccontata da Romana Liuzzo

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Appuntamento domani 4 dicembre con “Ri-”, l’evento ideato e voluto da, presidente della Fondazione Guido Carli, che ha l’intento di rappresentare l’avvio di un più ampio percorso a favore della crescita, che si concluda con la realizzazione di un “manifesto ideale”, proposte e idee a favore di un possibile nuovo “Rinascimentono”. L’EVENTO RACCONTATO DAA FORMICHE.NET “C’è un futuro da costruire insieme e un’da rimettere in moto”, ha dettoa Formiche.net alla vigilia di Ri-. “Anche se non siamo ancora usciti dalla seconda ondata della pandemia, programmare la ripresa non basta. È già tempo di lavorare ...

A_DiConca : Ciao, sono su Spotify! Super felice di aver raccontato la nascita della rete EuroPeers in Italia e delle mie esperi… - pirredda5 : @markblei @X_opherus @GenFlynn @SidneyPowell1 @LLinWood @DanScavino @LouDobbs @MariaBartiromo @marklevinshow… - amelepore : RT @marbonac: Il 14 dicembre alle 18 presento “L’uomo che inventò la #bioeconomia. Raul Gardini e la nascita della #chimicaverde in Italia”… - odobehave : RT @CegliaGennaro: Humans Gennaro Ceglia ®? Acquarello su cartoncino 35 x 25 Omaggio a Ismael Jose Fernandez Artist Scultore #gennaroceg… - CegliaGennaro : Humans Gennaro Ceglia ®? Acquarello su cartoncino 35 x 25 Omaggio a Ismael Jose Fernandez Artist Scultore… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascita Italia

Corriere della Sera

Un piccolo grande miracolo. E un record. Una bambina in Tennessee è nata da un embrione congelato 28 anni fa, ed è quindi probabilmente la più “vecchia” ...E STAVOLTA Sky prova a guardare in faccia i suoi clienti: quelli già in cassaforte e i nuovi che conta di conquistare. Per questo motivo, ed è la prima volta dalla sua nascita, la pay-tv aprirà una re ...