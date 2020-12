Resident Evil il film: arrivano immagini inedite della Villa degli Spencer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Come sappiamo, Resident Evil otterrà un reboot del film che mira ad essere una fedele riproduzione dei giochi e da quello che si può vedere nelle ultime immagini condivise sul web, sembra che sia davvero vicino a raggiungere questo obiettivo. L'account Twitter "Residence of Evil" ha pubblicato alcune immagini della Villa degli Spencer, la quale è stata la location del primo gioco. Le foto mostrano sia alcune zone interne della Villa che il suo esterno. Secondo quanto riferito, il reboot del film si incentrerà sui primi due capitoli della serie, ma attualmente non sappiamo ancora come verranno uniti. Al momento, il film dovrebbe essere ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Come sappiamo,otterrà un reboot delche mira ad essere una fedele riproduzione dei giochi e da quello che si può vedere nelle ultimecondivise sul web, sembra che sia davvero vicino a raggiungere questo obiettivo. L'account Twitter "Residence of" ha pubblicato alcune, la quale è stata la location del primo gioco. Le foto mostrano sia alcune zone interneche il suo esterno. Secondo quanto riferito, il reboot delsi incentrerà sui primi due capitoliserie, ma attualmente non sappiamo ancora come verranno uniti. Al momento, ildovrebbe essere ...

