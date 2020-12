Remdesivir, tre scienziati Usa contro studio Oms: “Sbagliato dire che non funziona” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lo studio Solidarity dell’Oms con le conclusioni ad interim su alcuni farmacia aveva scatenato una lunga serie di reazioni. Ora alcuni scienziati Usa intervengono sull’uso del Remdesivir contro Covid. Il “grande e semplice studio Solidarity dell’Organizzazione mondiale della sanità”, non fornirebbe in realtà una risposta definitiva sull’efficacia di questo farmaco. E oltretutto cozza “con altri dati, secondo i quali il medicinale può avere un ruolo importante” contro l’attacco del virus pandemico. Benefici “per i pazienti e per gli stressati sistemi sanitari che sono stati alla base della recente approvazione del farmaco da parte della Food and Drug Administration americana. A sostenerlo in un editoriale sul New England Journal of Medicine sono tre specialisti Usa, convinti che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) LoSolidarity dell’Oms con le conclusioni ad interim su alcuni farmacia aveva scatenato una lunga serie di reazioni. Ora alcuniUsa intervengono sull’uso delCovid. Il “grande e sempliceSolidarity dell’Organizzazione mondiale della sanità”, non fornirebbe in realtà una risposta definitiva sull’efficacia di questo farmaco. E oltretutto cozza “con altri dati, secondo i quali il medicinale può avere un ruolo importante”l’attacco del virus pandemico. Benefici “per i pazienti e per gli stressati sistemi sanitari che sono stati alla base della recente approvazione del farmaco da parte della Food and Drug Administration americana. A sostenerlo in un editoriale sul New England Journal of Medicine sono tre specialisti Usa, convinti che il ...

