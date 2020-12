Regole di Natale? “Attori, sportivi e influencer possono renderle chiare e accettabili. Basta una settimana per lanciare una campagna di massa” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Un sistema così intricato di Regole rischia di generare confusione, caos e paura nei cittadini. Ma se si decide comunque di adottarlo, serve una chiara campagna di comunicazione per gestire questa complessità. Non ci vogliono mesi di lavoro: basterebbe una settimana per metterla in piedi”. Come tutti gli italiani, anche Giovanna Cosenza, ordinaria di Semiotica all’università di Bologna, è in attesa della versione definitiva del nuovo dpcm per capire quali saranno le restrizioni in vigore durante le vacanze di Natale. Quel che è certo finora è che il governo ha deciso di aggiungere ulteriori limitazioni a quelle già previste, differenziandole tra i giorni di festa. Una soluzione dettata dalla necessità di contenere i contagi vista la situazione epidemiologica, ma che potrebbe essere quantomeno accompagnata da un’ampia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Un sistema così intricato dirischia di generare confusione, caos e paura nei cittadini. Ma se si decide comunque di adottarlo, serve una chiaradi comunicazione per gestire questa complessità. Non ci vogliono mesi di lavoro: basterebbe unaper metterla in piedi”. Come tutti gli italiani, anche Giovanna Cosenza, ordinaria di Semiotica all’università di Bologna, è in attesa della versione definitiva del nuovo dpcm per capire quali saranno le restrizioni in vigore durante le vacanze di. Quel che è certo finora è che il governo ha deciso di aggiungere ulteriori limitazioni a quelle già previste, differenziandole tra i giorni di festa. Una soluzione dettata dalla necessità di contenere i contagi vista la situazione epidemiologica, ma che potrebbe essere quantomeno accompagnata da un’ampia ...

Nelle festività del 25 e 26 dicembre non si può uscire dal proprio comune, salvo per motivi di forza maggiore (lavoro, salute, stato di necessità). La stessa cosa il giorno ...

Spostamento fra Comuni, Regioni contro il Governo. Conte spiega che "valuterà interpretazioni lasche nelle FAQ", Fontana chiede la modifica del decreto ...

