Regione Siciliana, via libera a 22 milioni di euro per scuola digitale ed edilizia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono appena stati pubblicati, sul sito dell'assessorato all'Istruzione e alla formazione professionale, gli Avvisi relativi all'acquisto e installazione di attrezzature e traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e per la riqualificazione degli ambienti scolastici, a garanzia della sicurezza e del distanziamento individuale, rispettivamente con una dotazione di 8,4 e 18 milioni di euro.

