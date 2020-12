Regali di Natale che costano meno di 60 euro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tra cui un mazzo di carte, una bottiglia di gin, un annaffiatoio, due abbonamenti e una bacchetta magica Leggi su ilpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tra cui un mazzo di carte, una bottiglia di gin, un annaffiatoio, due abbonamenti e una bacchetta magica

MARCOCARTA85 : Mentre registravo capivo che (prima) il Natale era l’attesa. (Forse dei regali). Ora è l’attesa di tornare a casa… - Confcommercio : ?? #ComproSottoCasa ?? I regali quest’anno non arrivano da lontano perché Babbo Natale è sotto casa. Facciamo rivive… - zaiapresidente : ?? I regali quest’anno non arrivano da lontano perché Babbo Natale è sotto casa. Grazie a @Confcommercio per questa… - castelbolognese : A #CastelBolognese il #Natale 2020 accende la solidarietà. Regali “sospesi” e un album fotografico partecipativo - - prinxesschia : Non saprei sinceramente perché col fatto che il mio compleanno è meno di un mese dopo Natale confondo sempre i rega… -