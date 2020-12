Regali di Natale 2020 - Le proposte per chi ama le auto FOTO GALLERY (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si avvicina il Natale e la consueta frenesia da shopping, nonostante le varie limitazioni dovute all'emergenza coronavirus. Dopo i libri da mettere sotto l'albero, raccogliamo nella nostra nuova galleria di immagini una serie di proposte generiche per i doni destinati agli adulti e ai ragazzi amanti dei motori, tra accessori per il look, oggettistica, tecnologie, giochi da tavolo e altro ancora. Quasi tutti gli articoli che vi proponiamo, molti dei quali piuttosto economici, sono acquistabili sia online sia nei negozi o nelle concessionarie: potrete quindi scegliere se fare due passi per le compere, con l'invito a evitare assembranti e ambienti affollati, o aspettare a casa gli articoli ordinati. Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si avvicina ile la consueta frenesia da shopping, nonostante le varie limitazioni dovute all'emergenza coronavirus. Dopo i libri da mettere sotto l'albero, raccogliamo nella nostra nuova galleria di immagini una serie digeneriche per i doni destinati agli adulti e ai ragazzi amanti dei motori, tra accessori per il look, oggettistica, tecnologie, giochi da tavolo e altro ancora. Quasi tutti gli articoli che vi proponiamo, molti dei quali piuttosto economici, sono acquistabili sia online sia nei negozi o nelle concessionarie: potrete quindi scegliere se fare due passi per le compere, con l'invito a evitare assembranti e ambienti affollati, o aspettare a casa gli articoli ordinati.

