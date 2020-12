Recovery, premier Polonia: “Temiamo che la clausola sullo Stato di diritto venga usata per scopi politici. l’Ue si sfoga con noi e Ungheria” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “l’Ue sembra un matrimonio in crisi e quando sorgono problemi si sfoga su Polonia o Ungheria“. Non accenna a placarsi lo scontro in corso a livello di Consiglio europeo sulla clausola sullo Stato di diritto legata all’erogazione dei fondi del Recovery Fund. Da una parte i due Paesi del blocco di Visegrad che si sono fermamente opposti all’introduzione del vincolo, dall’altra gli altri Stati membri. A intervenire nuovamente sulla questione è il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un’intervista alla Faz, mentre sia il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che quello per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, accusano proprio Varsavia e Budapest di un ostruzionismo che ha provocato lo stallo sull’erogazione dei fondi per il contrasto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “sembra un matrimonio in crisi e quando sorgono problemi sisuo Ungheria“. Non accenna a placarsi lo scontro in corso a livello di Consiglio europeo sulladilegata all’erogazione dei fondi delFund. Da una parte i due Paesi del blocco di Visegrad che si sono fermamente opposti all’introduzione del vincolo, dall’altra gli altri Stati membri. A intervenire nuovamente sulla questione è il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un’intervista alla Faz, mentre sia il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che quello per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, accusano proprio Varsavia e Budapest di un ostruzionismo che ha provocato lo stallo sull’erogazione dei fondi per il contrasto alla ...

Anche il noto giurista non lesina dure critiche all'operato del governo sui fondi europei che dovrebbero servire a superare la grave (...) ...

Il premier polacco spara a zero sull'Ue

VARSAVIA - «L'Ue sembra un matrimonio in crisi. Ha alle spalle la crisi finanziaria, la Brexit, sta vivendo crescenti disuguaglianze. E quando sorgono problemi, si sfoga su Polonia o Ungheria. È ora d ...

