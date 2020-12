Recensioni tardive | la trama straordinaria Tenetevela voi

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Non ho la venerazione di Nolan che hanno molti cinefili, ma è indubbiamente un genio. Memento, Dunkirk, Inception, Il cavaliere oscuro mi sono piaciuti da impazzire. The prestige l’avrò rivisto tre o quattro volte e non mi stanca mai, anche per merito dell’estetica da primo ‘900. Interstellar m’ha fatto prudere le mani prima ancora di arrivare al secondo atto e Batman begins, a mio avviso, andrebbe ritirato dal mercato per istigazione al femminicidio. A ogni modo, nelle pellicole di Nolan il vero protagonista – o al massimo il coprotagonista – è il tempo. Un’ossessione adorabile capace di regalare allo spettatore spettacoli sublimi, ma con un punto debole: gli esseri umani. Segui Termometro Politico su Google News E qui si apre un dibattito feroce. Il cinema oggi ha una grammatica audiovisiva: racconta una storia attraverso suoni e immagini in movimento. Ma il ...