Real Madrid | esonero sicuro per Zidane in caso di eliminazione in Champions

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Se ilnon dovesse qualificarsi agli ottavi di finale diLeague l’sarà inevitabile perOre cade per Zinedine. Per tutti i maggiori quotidiani spagnoli, il tecnico delè a rischioe tutto dipenderà dal prossimo impegno diLeague. Indi sconfitta con il Borussia Monchengladbach, e quindidalla massima competizione europea, il tecnico francese verrà licenziato dal presidente Florentino Perez. Al momento i principali candidati per la sua sostituzione sono Mauricio Pochettino e Raul. Leggi su Calcionews24.com