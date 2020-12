Real Madrid, chiuso il bilancio 2019/2020: utile di 300mila euro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Real Madrid ha chiuso il bilancio per la stagione 2019/2020 Il Real Madrid ha presentato i bilanci economico-finanziari per la stagione 2019-2020. Annata che ha dovuto fare i conti con l’emergenza per il Covid-19 e gli effetti del virus, come riportato dal club spagnolo, si sentiranno anche per tutto il 2020/2021. L’impatto del Covid, sulle casse del Real Madrid, ha portato a una riduzione dei ricavi del -13% (-106 milioni di euro). Scontando tuttavia i costi direttamente associati a questi ricavi (16 milioni di euro), la perdita dovuta all’impatto dell’emergenza Coronavirus è pari a -91 milioni euro. Ma per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilhailper la stagioneIlha presentato i bilanci economico-finanziari per la stagione. Annata che ha dovuto fare i conti con l’emergenza per il Covid-19 e gli effetti del virus, come riportato dal club spagnolo, si sentiranno anche per tutto il/2021. L’impatto del Covid, sulle casse del, ha portato a una riduzione dei ricavi del -13% (-106 milioni di). Scontando tuttavia i costi direttamente associati a questi ricavi (16 milioni di), la perdita dovuta all’impatto dell’emergenza Coronavirus è pari a -91 milioni. Ma per ...

ZZiliani : Com'era la storiella raccontata da #Conte dopo Inter-Real Madrid 0-2, quella del Real troppo superiore e dell'Inter… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi il 25 novembre di 22 anni fa... Questa sera è di nuovo Inter-Real Madrid ?????????? Siete carichi, tifo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - juventino67 : RT @JPeppp: La Juventus scavalca il Real Madrid e l'Atletico Madrid e sale al terzo posto del Ranking UEFA. - Fantacalcio : Real Madrid: due nomi per il dopo Zidane -