Rally Monza 2020, Sebastien Ogier in testa dopo la prima giornata, seguito dalle Hyundai i20 di Neuville e Tänak. Evans 4° (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si prospetta una battaglia sul filo dei decimi di secondo nell'Aci Rally Monza, round conclusivo del Mondiale 2020 di Rally. Al termine della prima prova speciale andata in scena, The Monza Legacy di 4,33 chilometri, tra l'asfalto dell'Autodromo Nazionale e ampie porzioni di sterrato sulle strade interne all'impianto sportivo, il sei volte campione del mondo Sébastien Ogier su Toyota Yaris (Gazoo Racing) ha ottenuto il miglior tempo di 3:31.05. Alle sue spalle, lo marcano stretto la i20 Coupé di Thierry Neuville (secondo in 3:32) e quella del compagno di squadra Ott Tänak (terzo in 3:33.5). Inizio in salita per il leader della classifica generale, il gallese Elfyn Evans, che commette un errore nella fase finale della

