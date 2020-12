Raggi paga debiti e ricapitalizza: salva Roma Metropolitane (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – Come un’araba fenice Roma Metropolitane risorge ancora. In una drammatica riunione durata due giorni, iniziata ieri sera alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e conclusasi poche ore fa, il Campidoglio ha deciso di salvare nuovamente la sua partecipata, affossata da debiti pari a poco meno di 40 milioni, dovuti prevalentemente ad alcune sentenze che le imponevano una serie di pagamenti a favore di ditte private legate agli appalti di linea C, linea B1 e di alcuni corridoi della mobilita’. Nello specifico, a quanto apprende l’agenzia Dire, il Campidoglio ha deciso di mettere in campo operazioni finanziarie di varia natura, tra cui la ricapitalizzazione della societa’ e il pagamento dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020)– Come un’araba fenicerisorge ancora. In una drammatica riunione durata due giorni, iniziata ieri sera alla presenza della sindaca di, Virginia, e conclusasi poche ore fa, il Campidoglio ha deciso dire nuovamente la sua partecipata, affossata dapari a poco meno di 40 milioni, dovuti prevalentemente ad alcune sentenze che le imponevano una serie dimenti a favore di ditte private legate agli appalti di linea C, linea B1 e di alcuni corridoi della mobilita’. Nello specifico, a quanto apprende l’agenzia Dire, il Campidoglio ha deciso di mettere in campo operazioni finanziarie di varia natura, tra cui lazione della societa’ e ilmento dei ...

