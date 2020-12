Qui e adesso: anticipazioni e ospiti della prima puntata (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la prima puntata di Qui e adesso, il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina inizialmente in programma per il 26 novembre, ma rinviato dopo la morte di Diego Armando Maradona. “Non e? il solito varieta? “signore e signori, ecco a voi…” – ha detto Ranieri a Tv Sorrisi e Canzoni -. Lo spettacolo e? strutturato in modo particolare, ci sara? un retropalco come un “refugium peccatorum”, una specie di confessionale. Li? incontro gli ospiti, che non e? il termine giusto perche? sono miei amici, persone con le quali ho a che fare da anni e anni. Vengono trovarmi, si parla, ci si racconta. Si va a braccio, seguendo solo un canovaccio. Non e? la solita intervista, tra l’altro non mi piace fare le interviste. Piuttosto ci piacera? raccontare ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda ladi Qui e, il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina inizialmente in programma per il 26 novembre, ma rinviato dopo la morte di Diego Armando Maradona. “Non e? il solito varieta? “signore e signori, ecco a voi…” – ha detto Ranieri a Tv Sorrisi e Canzoni -. Lo spettacolo e? strutturato in modo particolare, ci sara? un retropalco come un “refugium peccatorum”, una specie di confessionale. Li? incontro gli, che non e? il termine giusto perche? sono miei amici, persone con le quali ho a che fare da anni e anni. Vengono trovarmi, si parla, ci si racconta. Si va a braccio, seguendo solo un canovaccio. Non e? la solita intervista, tra l’altro non mi piace fare le interviste. Piuttosto ci piacera? raccontare ...

