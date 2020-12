"Questa volta lo faccio". Nel cuore della notte, brutale crisi isterica per la Gregoraci: fiato sospeso nella casa del GfVip (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una notte drammatica per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Una notte di lacrime, minacce, ripensamenti: "Stanotte abbandono la casa", ha detto, per poi scoppiare a piangere. Piena crisi per l'ex di Flavio Briatore: le manca il figlio, Nathan Falco, e al GfVip continua ad avere accesi scontri con Adua Del Vesco e Selvaggia Roma. crisi di nervi, insomma. Con l'attrice siciliana scoppia una lite furibonda: "Volevo solo che mi chiedessi come stavo - urla Elisabetta Gregoraci -. Mi hai isolato. Ti rimprovero questo". La Del Vesco risponde: "Ogni volta che cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone". Dopo la lite, le confidenze con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Unadrammatica per Elisabettaal Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Unadi lacrime, minacce, ripensamenti: "Staabbandono la", ha detto, per poi scoppiare a piangere. Pienaper l'ex di Flavio Briatore: le manca il figlio, Nathan Falco, e alcontinua ad avere accesi scontri con Adua Del Vesco e Selvaggia Roma.di nervi, insomma. Con l'attrice siciliana scoppia una lite furibonda: "Volevo solo che mi chiedessi come stavo - urla Elisabetta-. Mi hai isolato. Ti rimprovero questo". La Del Vesco risponde: "Ogniche cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone". Dopo la lite, le confidenze con ...

Ultime Notizie dalla rete : Questa volta Covid, tornano i medici cubani. E questa volta ci saranno anche quelli da Israele La Stampa "Questa Spal è la più forte da quando alleno"

Massimo Mezzini, vice di Pasquale Marino e ’mago’ dei calci piazzati. "Il segreto? Tanto lavoro e giocatori che eseguono alla perfezione" ...

Mappa dei sensi Premio “Sipf“ a Giada Lettieri

Un altro prestigioso riconoscimento per Giada Lettieri. Questa volta, la giovane ricercatrice del Molecular Mind Laboratory (MoMi Lab) della Scuola IMT vince il Premio SIPF Junior 2020 della Società I ...

