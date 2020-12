Quentin Tarantino: quella volta che portò la fidanzata al cinema a vedere un suo film (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quentin Tarantino ha svelato di aver portato una delle sue ragazze al cinema per vedere uno dei suoi film, nel 1993. Quentin Tarantino ha svelato di aver portato una delle sue ragazze al cinema durante un appuntamento galante per vedere uno dei suoi film, nel 1993. Lo ricorda il sito Cheat Sheet, dedicato a retroscena e aneddoti del cinema del passato, e in questo caso la fonte è una roundtable di Entertainment Weekly realizzata l'anno scorso per l'uscita del lungometraggio più recente di Tarantino. A un certo punto, il moderatore chiede al regista e agli attori presenti - Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie - se hanno mai fatto come Sharon Tate in una delle sequenze più ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 dicembre 2020)ha svelato di aver portato una delle sue ragazze alperuno dei suoi, nel 1993.ha svelato di aver portato una delle sue ragazze aldurante un appuntamento galante peruno dei suoi, nel 1993. Lo ricorda il sito Cheat Sheet, dedicato a retroscena e aneddoti deldel passato, e in questo caso la fonte è una roundtable di Entertainment Weekly realizzata l'anno scorso per l'uscita del lungometraggio più recente di. A un certo punto, il moderatore chiede al regista e agli attori presenti - Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie - se hanno mai fatto come Sharon Tate in una delle sequenze più ...

