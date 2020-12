Quattro europaralamentari lasciano M5S | verso gruppo dei Verdi

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Nuova tempesta annunciata sul Movimento 5 stelle:europarlamentari. Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi e Piernicola Pedicini, da tempo in dissenso colsulle politiche europee per l'allineamento su molti dossier agli orientamenti dei gruppi maggiori come popolari e socialisti, si dimettono dopo l'apertura di una nuova procedura disciplinare a loro carico: "La firma sull`atto di espulsione - scrive Pedicini su Facebook - sarà sicuramente quella di un reggente Capo Politico, esperto di censura e mai eletto da nessuno, che trattiene illegittimamente il suo ruolo di reggente da quasi un anno oltre i 30 giorni previsti dallo stesso regolamento. Ma tant`è! Con questo mio post proverò a toglierlo dall`imbarazzo perché non sono il tipo che si fa cacciare, piuttosto vado via da solo!". I...