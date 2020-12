Quali automobili non pagano il Bollo auto 2020 in Italia? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quali veicoli beneficiano dell’esenzione sul Bollo auto? Solo alcune particolari categorie non sono soggette al pagamento della tassa. Le auto storiche, per esempio, e quelle ecologiche, anche se il regolamento varia da regione a regione. Bollo auto: i veicoli soggetti a esenzione Tutti i proprietari di veicoli ogni anno devono pagare il Bollo auto a prescindere dal fatto che questi ultimi si usino o meno. Alcuni mezzi sono soggetti ad esenzione rispetto alla tassa. Un caso su tutti: non devono pagare il Bollo i veicoli degli invalidi civili, l’esenzione scatta sia quando il mezzo è intestato al disabile sia quando è intestato a un familiare fiscalmente a suo carico se vengono rispettate alcune limitazioni riguardanti la ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 3 dicembre 2020)veicoli beneficiano dell’esenzione sul? Solo alcune particolari categorie non sono soggette al pagamento della tassa. Lestoriche, per esempio, e quelle ecologiche, anche se il regolamento varia da regione a regione.: i veicoli soggetti a esenzione Tutti i proprietari di veicoli ogni anno devono pagare ila prescindere dal fatto che questi ultimi si usino o meno. Alcuni mezzi sono soggetti ad esenzione rispetto alla tassa. Un caso su tutti: non devono pagare ili veicoli degli invalidi civili, l’esenzione scatta sia quando il mezzo è intestato al disabile sia quando è intestato a un familiare fiscalmente a suo carico se vengono rispettate alcune limitazioni riguardanti la ...

