Putin ordina vaccinazione di massa, dopo ok di Londra a Pfizer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha ordinato di iniziare le vaccinazioni di massa nel Paese contro il Covid 19 la prossima settimana, aggiungendo che la Russia ha prodotto quasi due milioni di dosi del suo vaccino Sputnik V. L'annuncio è arrivato all'indomani dell'ok di Londra al lancio del vaccino Pfizer-BioNTech a partire dalla prossima settimana.La scorsa settimana la Russia ha riportato i risultati dei test ad interim che mostrano che lo Sputnik V è efficace al 95%, rivaleggiando con i concorrenti internazionali per efficacia. Lo Sputnik V - soprannominato in onore al primo satellite sovietico - è attualmente nella sua terza e ultima fase di sperimentazione clinica che coinvolge circa 40.000 volontari. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente della Federazione russa Vladimirhato di iniziare le vaccinazioni dinel Paese contro il Covid 19 la prossima settimana, aggiungendo che la Russia ha prodotto quasi due milioni di dosi del suo vaccino Sputnik V. L'annuncio è arrivato all'indomani dell'ok dial lancio del vaccino-BioNTech a partire dalla prossima settimana.La scorsa settimana la Russia ha riportato i risultati dei test ad interim che mostrano che lo Sputnik V è efficace al 95%, rivaleggiando con i concorrenti internazionali per efficacia. Lo Sputnik V - soprannominato in onore al primo satellite sovietico - è attualmente nella sua terza e ultima fase di sperimentazione clinica che coinvolge circa 40.000 volontari.

Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha ordinato di iniziare le vaccinazioni di massa nel Paese contro il Covid 19 la prossima settimana, aggiungendo che la Russia ha prodotto quasi du ...

Mosca, domani al via la vaccinazione di massa: si parte con medici e insegnanti

Secondo quanto dichiara il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sul suo sito, la capitale russa questo sabato aprirà i nuovi centri di vaccinazione Covid-19 e i primi a ricevere il vaccino ...

Secondo quanto dichiara il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sul suo sito, la capitale russa questo sabato aprirà i nuovi centri di vaccinazione Covid-19 e i primi a ricevere il vaccino ...