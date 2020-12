Puglianello | tutti negativi i tamponi | Rubano | “Dato rilevante ma non ci fermeremo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota per la stampa da parte del sindaco di, Francesco Maria, in merito all’esito del terzo ciclo di screening di massa nel comune sannita. Il Sindaco di, Francesco Maria, rende noto che nei 168effettuati nel corso del terzo appuntamento con lo screening di massa predisposto dal Comune di, non è stata riscontrata alcuna positività. “La direzione del Centro Analisi “Morgagni” – spiega il primo cittadino – mi ha comunicato che i test molecolari cui si è sottoposta parte della cittadinanza domenica pomeriggio, sono risultati. Si tratta di un risultato estremamente importante, che testimonia ...