Puglia: scuola, niente cambiamenti Ordinanza annunciata da Emiliano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scrive Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: La nuova Ordinanza che sto per emanare rinnova le disposizioni attualmente in vigore: le scuole del ciclo primario elementari e medie devono garantire non solo le attività didattiche in presenza ma anche in DID, didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente. L’organizzazione della didattica a distanza è prevista dalle Linee Guida del Piano scuola del Miur di giugno 2020. Potrò emanare l’Ordinanza solo in serata, dopo la firma da parte del Presidente del Consiglio del nuovo DPCM. L'articolo Puglia: scuola, niente cambiamenti <small class="subtitle">Ordinanza annunciata da ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scrive Michele, presidente della Regione: La nuovache sto per emanare rinnova le disposizioni attualmente in vigore: le scuole del ciclo primario elementari e medie devono garantire non solo le attività didattiche in presenza ma anche in DID, didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente. L’organizzazione della didattica a distanza è prevista dalle Linee Guida del Pianodel Miur di giugno 2020. Potrò emanare l’solo in serata, dopo la firma da parte del Presidente del Consiglio del nuovo DPCM. L'articolo da ...

Trmtv : Scuola Puglia, Si continua con scelta tra didattica in presenza e digitale. Emiliano: “Pronto a emanare ordinanza d - Telebari : Scuola, Emiliano pronto all'ordinanza dopo il Dpcm: in Puglia nessun cambiamento - #Bari #Notizie… - concysime : RT @CislPuglia: Scuola: #CislPuglia e @cislscuola; @CastellucciAnto e @robertocalienno, non è un parcheggio. Troppi disagi dall’ordinanza r… - FrulliM : RT @CislPuglia: Scuola: #CislPuglia e @cislscuola; @CastellucciAnto e @robertocalienno, non è un parcheggio. Troppi disagi dall’ordinanza r… - Carmela_oltre : @saveriolakadima @ugodiprovenza @MonEleonora @repubblica @AlekosPrete @radiosilvana @ANPIBsCarmine @ODNDItalia… -