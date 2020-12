Puglia: maltempo, allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 16 per 20 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, con fenomeni più persistenti su Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia: maltempo, allerta per temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 16 per 20 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, con fenomeni più persistenti sumeridionale.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

