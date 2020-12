Puglia: maltempo, allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità fino alle 20, fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, con fenomeni più persistenti su Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo, con validità fino alla prossima mezzanotte, fa riferimento a” venti: forti dai quadranti meridionali con locali rinforzi di burrasca.” Rischio: codice giallo, livello di attenzione per l’intera regione. L'articolo Puglia: maltempo, ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo, con validitàalle 20, fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, con fenomeni più persistenti sumeridionale.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. Il secondo, con validitàalla prossima mezzanotte, fa riferimento a” venti: forti dai quadranti meridionali con locali rinforzi di.” Rischio: codice giallo, livello di attenzione per l’intera regione. L'articolo, ...

