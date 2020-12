Puglia, forti mareggiate domenica: previsioni Ispra, onde anche superiori ai cinque metri Adriatico, otto metri nel mare marchigiano. Pessime condizioni prospettate anche per Ionio e golfo di Taranto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Hm0 significa altezza dell’onda nell’istante zero. Di seguito quanto pubblicato da Isprambiente.gov.it: Il Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale dell’Ispra prevede per il prossimo 6 dicembre una forte mareggiata con altezze significative largamente eccedenti il clima ondoso atteso. In particolare, sono previste onde con Hm0 intorno a 4.2 m sulle coste della Sardegna occidentale. Nel Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale e sulle coste della Liguria, Toscana, Lazio, Campania ed Isole Pontine sono previste onde con Hm0 intorno a 3.5 m. Nel Mar Tirreno meridionale e sulle coste di Lazio, Campania ed Isole Pontine sono previste onde con Hm0 intorno a 5 m. Nel Canale di Sicilia e sulle coste della Sicilia meridionale sono previste onde con Hm0 intorno a 3.6 m. ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Hm0 significa altezza dell’onda nell’istante zero. Di seguito quanto pubblicato dambiente.gov.it: Il Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale dell’prevede per il prossimo 6 dicembre una forteggiata con altezze significative largamente eccedenti il clima ondoso atteso. In particolare, sono previstecon Hm0 intorno a 4.2 m sulle coste della Sardegna occidentale. Nel Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale e sulle coste della Liguria, Toscana, Lazio, Campania ed Isole Pontine sono previstecon Hm0 intorno a 3.5 m. Nel Mar Tirreno meridionale e sulle coste di Lazio, Campania ed Isole Pontine sono previstecon Hm0 intorno a 5 m. Nel Canale di Sicilia e sulle coste della Sicilia meridionale sono previstecon Hm0 intorno a 3.6 m. ...

