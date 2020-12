PS5 torna disponibile da Euronics e Trony il 3 dicembre | ma i siti sono già in crash

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Prosegue senza sosta la febbre da PS5, console next-gen di casa Sony che pare praticamente introvabile un po’ ovunque. Già all’apertura dei pre-order a ottobre le scorteandate sold-out in pochissimi minuti, e lo stesso si è ripetuto nel giorno del lancio, fissato in Italia lo scorso 19 novembre 2020. E se è vero che la stessa compagnia nipponica promette nuove unità in arrivo in tempo per le festività natalizie, in rete fioccano bagarini e truffe, senza dimenticare la nascita didi rivendita online di cui è ancora necessario stabilire o meno l’affidabilità. Tutti coloro che vorrebbero portarsi a casa una PS5 – in edizione standard a 499 euro in edizione solo digitale a 399 euro -, saranno poi sicuramente informati che in data odierna, 3, la piattaforma made in Japan è di nuovo in vendita sui ...