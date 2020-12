Ps5 | in Italia siti di elettronica in tilt nel giorno del lancio Crollano MediaWorld | Unieuro | Euronics e GameStop

Leggi su mediagol

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La PlayStation 5 manda indi nuovo i negozi online di. Già alla mezzanotte del 19 novembre,“X” atteso da mesi da migliaia di appassionati di videogame, i principali storeni non riuscivano a gestire il sovraccarico sui server. Oggi nuovo capitolo con gli store online dei negozi d’ni più noti nuovamente in crash.Nel day one: pagina di cortesia per Mediaword, rallentamenti per, sito completamente offline per. Regge solo Amazon dove però la consolle di ultima generazione è stata messa in vendita a ora di pranzo. La nuova distribuzione di dicembre invece partirà oggi, giovedì 3 dicembre alle 10.00 e alcunisono di nuovo in affanno.Pur ...