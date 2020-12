PS5 | da domani si può preordinare su Unieuro | Euronics e Trony

Leggi su esports247

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Finalmente sono arrivate le nuove scorte di Play Station 5 e si potrà pre ordinare sui siti di, Uniero e. Questo non è stato un problema solo italiano, in tutto il mondo la domanda per la nuova consolle è stata maggiore dell’offerta e per questo molti per ora sono rimasti a bocca asciutta. Ma l’attesa sembra quasi finita, Sony come promesso ha infatti garantito che nuove consolle sarebbero state disponibili verso la fine dell’anno e per questo dapotrete pre ordinarla. Il pre ordine sarà disponibile solo online sui siti di, Uniero e. Collegatevi al più presto perchè sicuramente ancheandranno a ruba. Ecco gli orari che dovete tenere a mente per cercare di essere i primi:: non è stato definito nessun orario preciso, ...