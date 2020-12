Provincia, stanziati circa 150mila euro per smaltimento percolato (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, con proprio provvedimento, ha stanziato 146.500 euro per il prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti operativi e/o dismessi presenti sul territorio sannita. “E’ la quarta volta, quest’anno – si legge in una nota – che Di Maria interviene su questo fronte. La sua decisione, ancora una volta, è stata assunta a fronte della acclarata impossibilità, a ragione delle gravissime difficoltà economico-finanziarie, ad intervenire da parte della Samte s.r.l., la Società incaricata di garantire tale servizio. La Provincia di Benevento in questo 2020 ha già speso fino ad oggi 353mila euro, attingendoli dal proprio Bilancio, per prelevare e smaltire ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Presidente delladi Benevento, Antonio Di Maria, con proprio provvedimento, ha stanziato 146.500per il prelievo edie soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti operativi e/o dismessi presenti sul territorio sannita. “E’ la quarta volta, quest’anno – si legge in una nota – che Di Maria interviene su questo fronte. La sua decisione, ancora una volta, è stata assunta a fronte della acclarata impossibilità, a ragione delle gravissime difficoltà economico-finanziarie, ad intervenire da parte della Samte s.r.l., la Società incaricata di garantire tale servizio. Ladi Benevento in questo 2020 ha già speso fino ad oggi 353mila, attingendoli dal proprio Bilancio, per prelevare e smaltire ...

FIRENZE - "Una delle nostre preoccupazioni maggiori riguarda i giovani che, pur avendo assolto l'obbligo di istruzione, sono comunque fuoriusciti dal sistema scolastico senza ...

S % ono stati stanziati 2 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali.Forse presto dal Cdm una seconda delibera ...

