Prosegue il Calendario dell’Avvento GameStop il 3 dicembre | Resident Evil 2 e FIFA 21 tra le offerte

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Avviato come da tradizione il primocon la prima tornata di, ilper la sua strada fino a portarci inevitabilmente a Natale 2020. Come ogni anno, infatti, la celebre catena di distribuzione dedicata all’universo videoludico ha deciso di solleticare i palati degli appassionati mettendo sul piatto saldi su console, giochi, accessori e merchandise assortito, che vanno a rinnovarsi giorno per giorno con l’avvicinarsi delle festività invernali. Il 3non può allora fare eccezione, conZing a proporre ai suoi clienti nuovi articoli in offerta per altre 24 ore, come potete verificare anche voi in prima persona collegandovi sul sito ufficiale dell’iniziativa a questo indirizzo. E se ...