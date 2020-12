Probabili formazioni Roma-Young Boys: Europa League 2020/2021 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le Probabili formazioni di Roma-Young Boys, match della quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. La formazione di Fonseca – già qualificata con due turni di anticipo – cerca i tre punti all’Olimpico contro gli svizzeri per conquistare anche il primo posto del gruppo A e di conseguenza una possibilità più alta di un sorteggio abbordabile ai sedicesimi di finale. Tanto turn over per il tecnico portoghese che potrebbe decidere persino di buttare nella mischia qualche Primavera come Milanese. Da valutare le condizioni di Veretout e Mancini che comunque difficilmente sarebbero partiti titolari in ottica rotazione. Chance per Borja Mayoral al centro dell’attacco ma è probabile una staffetta con Dzeko. Le ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ledi, match della quinta giornata della fase a gironi di. La formazione di Fonseca – già qualificata con due turni di anticipo – cerca i tre punti all’Olimpico contro gli svizzeri per conquistare anche il primo posto del gruppo A e di conseguenza una possibilità più alta di un sorteggio abbordabile ai sedicesimi di finale. Tanto turn over per il tecnico portoghese che potrebbe decidere persino di buttare nella mischia qualche Primavera come Milanese. Da valutare le condizioni di Veretout e Mancini che comunque difficilmente sarebbero partiti titolari in ottica rotazione. Chance per Borja Mayoral al centro dell’attacco ma è probabile una staffetta con Dzeko. Le ...

sportli26181512 : Europa League, probabili formazioni 5ª giornata VIDEO: Roma in emergenza ma con il pass dei sedicesimi già in tasca… - zazoomblog : Probabili formazioni Verona-Cagliari decima giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili #formazioni - SkySport : Az Alkmaar-Napoli, le probabili formazioni - romaforever_it : Roma-Young Boys, Le Probabili Formazioni dei Quotidiani - sportli26181512 : Diretta Milan-Celtic ore 18.55: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: I rossoneri affrontano gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: 10ª giornata Goal.com Roma Sassuolo probabili formazioni: dubbi Caputo, Djuricic e Chiriches

Comincia la settimana del Sassuolo in vista della sfida di domenica contro la Roma. (sassuolocalcio.it). VAI ALLA NOTA UFFICIALE Confermate le indicazioni delle ultime, ore: "Hann ...

Diretta Roma-Young Boys ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

I giallorossi, già sicuri della qualificazione ai sedicesimi di finale, affrontano la squadra svizzera nel quinto turno della fase a gironi dell'Europa League. Lo stesso tecnico portoghese, nella conf ...

Comincia la settimana del Sassuolo in vista della sfida di domenica contro la Roma. (sassuolocalcio.it). VAI ALLA NOTA UFFICIALE Confermate le indicazioni delle ultime, ore: "Hann ...I giallorossi, già sicuri della qualificazione ai sedicesimi di finale, affrontano la squadra svizzera nel quinto turno della fase a gironi dell'Europa League. Lo stesso tecnico portoghese, nella conf ...