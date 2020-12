Probabili formazioni Parma-Benevento: decima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le Probabili formazioni di Parma-Benevento, match della decima giornata di Serie A 2020/2021. Alle 15:00 di domenica 6 dicembre al Tardini le due squadre cercano punti salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Ecco le possibili scelte di Liverani e Inzaghi. Parma – Spazio al 4-3-1-2 di marca Liverani. Brunetta favorito sulla trequarti per supportare Gervinho e Inglese mentre Kucka, Hernani e Kurtic presiederanno il centrocampo. Benevento – Da valutare le condizioni di Volta, Dabo, Viola, Foulon e Iago Falque. In dubbio ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ledi, match delladi. Alle 15:00 di domenica 6 dicembre al Tardini le due squadre cercano punti salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Ecco le possibili scelte di Liverani e Inzaghi.– Spazio al 4-3-1-2 di marca Liverani. Brunetta favorito sulla trequarti per supportare Gervinho e Inglese mentre Kucka, Hernani e Kurtic presiederanno il centrocampo.– Da valutare le condizioni di Volta, Dabo, Viola, Foulon e Iago Falque. In dubbio ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: 10ª giornata Goal.com Roma Sassuolo probabili formazioni: dubbi Caputo, Djuricic e Chiriches

Comincia la settimana del Sassuolo in vista della sfida di domenica contro la Roma. (sassuolocalcio.it). VAI ALLA NOTA UFFICIALE Confermate le indicazioni delle ultime, ore: "Hann ...

Diretta Roma-Young Boys ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

I giallorossi, già sicuri della qualificazione ai sedicesimi di finale, affrontano la squadra svizzera nel quinto turno della fase a gironi dell'Europa League. Lo stesso tecnico portoghese, nella conf ...

