Primoz Roglic vince il Velo d’Or 2020 | il Pallone d’Oro del ciclismo Lo sloveno chiude l’anno in bellezza

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020)ha vinto il, il premio più prestigioso a livello globale per un ciclista. Il riconoscimento, conferito da giornalisti di tutto il mondo sotto l’organizzazione della rivista franceseMagazine (significa bicicletta in lingua transalpina), è l’equivalente delo nel calcio e di un Premio Oscar in ambito cinematografico. Loè stato selezionato grazie all’eccellente stagione disputata: ha vinto la Vuelta di Spagna e la Liegi-Bastogne-Liegi, ha chiuso al secondo posto il Tour de France dopo aver indossato la maglia gialla fino al penultimo giorno (è stato battuto dal connazionale Tadej Pogacar nel corso della cronoscalata conclusiva). L’alfiere della Jumbo-Visma, ...