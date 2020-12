Previsioni meteo: da domani Italia sott'acqua e tanta neve al Nord (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dicembre 2020 - Le Previsioni meteo di domani, venerdì 4 dicembre , danno conferma dell'ondata di maltempo che accompagnerà l'Italia per tutto il weekend, proseguendo poi fino all'Immacolata . ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dicembre 2020 - Ledi, venerdì 4 dicembre , danno conferma dell'ondata di maltempo che accompagnerà l'per tutto il weekend, proseguendo poi fino all'Immacolata . ...

ArpaPiemonte : Da oggi è scaricabile la nuova versione di Meteo Piemonte, l’app di Arpa Piemonte che per consultare i dati meteoid… - MErsettis : RT @ArpaPiemonte: Da oggi è scaricabile la nuova versione di Meteo Piemonte, l’app di Arpa Piemonte che per consultare i dati meteoidrologi… - oMugugnoZeneize : Come anticipato ieri... TEA LI TURNA! ??? Attendendo le previsioni dei nostri meteorologi abelinati, attenzione che… - ADM_assdemxmi : RT @valtellinatweet: Previsioni meteo fino a venerdì - meteoredit : Le ultime previsioni #meteo mostrano una situazione davvero particolare per questo fine settimana: in arrivo molta… -