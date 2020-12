Previsioni meteo 3 dicembre: il maltempo si sposta al Sud (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le Previsioni meteo di oggi, giovedì 3 dicembre: miglioramento al Nord dopo le nevicate di inizio settimana, le piogge si spostano al meridione Dopo le nevicate che hanno imbiancato gran parte del Nord Italia nella giornata di ieri il maltempo concede una tregua al settentrione ma le condizioni meteo sull’Italia restano ancora instabili. Le piogge… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ledi oggi, giovedì 3: miglioramento al Nord dopo le nevicate di inizio settimana, le piogge sino al meridione Dopo le nevicate che hanno imbiancato gran parte del Nord Italia nella giornata di ieri ilconcede una tregua al settentrione ma le condizionisull’Italia restano ancora instabili. Le piogge… L'articolo Corriere Nazionale.

zazoomblog : Previsioni Meteo oggi giovedì 3 dicembre ALLERTA ARANCIONE - #Previsioni #Meteo #giovedì #dicembre - zazoomblog : Previsioni Meteo domani venerdì 4 dicembre TEMPORALI - #Previsioni #Meteo #domani #venerdì - Rw1392 : La neve in Toscana, previsioni meteo confermate: ecco dove è tutto bianco #Neve #Toscana - infoitinterno : Meteo, le previsioni di giovedì 3 dicembre: ciclone invernale verso Sud e maltempo via via più diffuso - Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: Situazione poche ore fa da #LimonePiemonte CN La situazione LIVE sull'Italia ?? -