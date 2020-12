Premier League, insorgono le big: “Regola dei cinque cambi da introdurre” (Di giovedì 3 dicembre 2020) In Premier League si accende la protesta. A sorpresa la rivolta non parte dai club minori, ma dalle società più blasonate o con impegni europei. La causa della contesa sarebbe il mancato inserimento della norma con i cinque cambi. Le formazioni che devono fronteggiare un calendario più fitto si sentono danneggiate dal classico regolamento che prevede solo tre sostituzioni a partita. Attualmente, però, nemmeno il Covid e i tanti impegni ravvicinati hanno convinto la Premier League a cambiare idea. Lo riporta il Daily Mail.CONTRARISempre secondo il quotidiano inglese, il fronte degli oppositori sarebbe rappresentato da tutti i top club: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal e Chelsea, con Southampton e Brighton come sorprendenti alleati nella battaglia ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) Insi accende la protesta. A sorpresa la rivolta non parte dai club minori, ma dalle società più blasonate o con impegni europei. La causa della contesa sarebbe il mancato inserimento della norma con i. Le formazioni che devono fronteggiare un calendario più fitto si sentono danneggiate dal classico regolamento che prevede solo tre sostituzioni a partita. Attualmente, però, nemmeno il Covid e i tanti impegni ravvicinati hanno convinto laare idea. Lo riporta il Daily Mail.CONTRARISempre secondo il quotidiano inglese, il fronte degli oppositori sarebbe rappresentato da tutti i top club: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal e Chelsea, con Southampton e Brighton come sorprendenti alleati nella battaglia ...

