Potere al popolo agro: incontro sulla gestione dei servizi sociali del piano di zona s01 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti Salerno – Martedì 1 dicembre alle ore 19.00 in diretta sulla pagina Facebook “Potere al popolo agro Nocerino-Sarnese” si è tenuto l’incontro online per discutere della gestione dei servizi sociali del piano di zona S01 e delle criticità legate agli assegni di cura per ragazzi e ragazze disabili. Abbiamo ascoltato i pareri e le proposte di tutti gli ospiti: l’avvocato della Casa del popolo Cohiba Laura Belvisi, il presidente della FishOnlus Campania Daniele Romano, il Garante dei diritti dei disabili della Regione Campania Paolo Colombo, l’Assessore alle politiche sociali Antonietta Manzo, il consigliere di opposizione Tonia Lanzetta, l’attivista di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti Salerno – Martedì 1 dicembre alle ore 19.00 in direttapagina Facebook “alNocerino-Sarnese” si è tenuto l’online per discutere delladeideldiS01 e delle criticità legate agli assegni di cura per ragazzi e ragazze disabili. Abbiamo ascoltato i pareri e le proposte di tutti gli ospiti: l’avvocato della Casa delCohiba Laura Belvisi, il presidente della FishOnlus Campania Daniele Romano, il Garante dei diritti dei disabili della Regione Campania Paolo Colombo, l’Assessore alle politicheAntonietta Manzo, il consigliere di opposizione Tonia Lanzetta, l’attivista di ...

